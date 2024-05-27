Сеул сообщил об участии россиян в подготовке запуска спутника-шпиона КНДР

О прибытии российских экспертов в Северную Корею сообщил 26 мая высокопоставленный собеседник южнокорейского агентства "Рёнхап", связанный с обороной Южной Кореи. По его словам, россияне начали участвовать в космической программе КНДР после встречи президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года.
По словам источника агентства, с прибытиям российских специалистов северекорейским учёным пришлось повысить стандарты работы. Утверждается, что Северная Корея сейчас проводит испытания там, где раньше бы уже совершила попытку запуска.
Японское агентство "Киодо Цусин" сообщает, что власти Северной Кореи предупредили Токио, что планируют осуществить пуск ракеты между понедельником 27 мая и до 4 июня.
Официальные лица из США, Японии и Южной Кореи в ходе телефонного разговора договорились призвать режим Ким Чен Ына отменить пуск. Любой запуск с использованием технологии баллистических ракет будет нарушать резолюции ООН.
Санкции Совета безопасности ООН, в принятии которых участвовала Россия, запрещают Северной Корее проводить ракетные испытания. Москву регулярно обвиняют в нарушении санкционного режима против Пхеньяна после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Москва это отрицает.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в сентябре, что Россия и Китай намерены отказаться от санкций против КНДР, так как те принимались "в совершенной другой геополитической обстановке".
В марте представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что санкционный режим против КНДР "оторван от реальности". Позиция Москвы не освобождает её от необходимости соблюдать принятые резолюции ООН.