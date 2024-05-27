Сеул сообщил об участии россиян в подготовке запуска спутника-шпиона КНДР

Японское агентство "Киодо Цусин" сообщает, что власти Северной Кореи предупредили Токио , что планируют осуществить пуск ракеты между понедельником 27 мая и до 4 июня.

По словам источника агентства, с прибытиям российских специалистов северекорейским учёным пришлось повысить стандарты работы. Утверждается, что Северная Корея сейчас проводит испытания там, где раньше бы уже совершила попытку запуска.

О прибытии российских экспертов в Северную Корею сообщил 26 мая высокопоставленный собеседник южнокорейского агентства "Рёнхап", связанный с обороной Южной Кореи. По его словам, россияне начали участвовать в космической программе КНДР после встречи президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года.

Официальные лица из США, Японии и Южной Кореи в ходе телефонного разговора договорились призвать режим Ким Чен Ына отменить пуск. Любой запуск с использованием технологии баллистических ракет будет нарушать резолюции ООН.

Санкции Совета безопасности ООН, в принятии которых участвовала Россия, запрещают Северной Корее проводить ракетные испытания. Москву регулярно обвиняют в нарушении санкционного режима против Пхеньяна после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Москва это отрицает.