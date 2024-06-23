Сеул пригрозил России поставками оружия в Украину

Агентство уточняет, что Южная Корея может начать поставки летального оружия в Украину , если РФ „пересечет красную линию“. В свою очередь президент РФ Владимир Путин 20 июня заявил, что передача военной помощи Киеву станет „большой ошибкой“ Южной Кореи.

„Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия . Останется ли у нас какая-либо линия, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее?“, - приводит слова Чан Хо Чжина агентство Yonhap .

Южная Корея может снять ограничения на поставки летальных вооружений в Украину , если Россия передаст КНДР высокоточное оружие. Об этом в воскресенье, 23 июня, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин в эфире телеканала KBS TV. Ранее он заявлял об „обеспокоенности“ Сеула в связи с подписанием соглашения о партнерстве между Россией и Северной Кореей .

Южная Корея - крупный поставщик вооружений

Южная Корея - один из крупнейших в мире поставщиков вооружений, но оружие в Украину она не отправляет. Владимир Путин недавно заявлял, что „высоко ценит“ это обстоятельство. В то же время некоторые мировые СМИ сообщали, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США, чтобы Вашингтон переправлял их оттуда в Украину.

Соглашение о партнерстве было подписано президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном 19 июня. Один из пунктов документа гарантирует сторонам взаимную военную помощь в случае вторжения третьей страны.