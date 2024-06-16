Сеть наводнили посты с фейковыми цитатами звезд про Украину

По статистике проекта, подобные посты с фейками собрали уже более 500 тысяч просмотров. „Это стандартная интенсивность кампании с фейковыми цитатами. За последние полгода „Блокировщик ботов“ зафиксировал шесть таких кампаний“, - констатирует „Агентство“.

Россия как источник дезинформации

В середине мая чиновники ЕС на брифинге в Брюсселе сославшись на результаты исследований внешнеполитической службы Евросоюза в сфере дезинформации и иностранного вмешательства, назвали Россию крупнейшим распространителем дезинформации в Европейском Союзе.

Как уточнил тогда в беседе с DW один из чиновников, с 2015 года внешнеполитическая служба Евросоюза зафиксировала 17 000 случаев дезинформации, связанных с прокремлевскими деятелями. Из этих инцидентов более 1500 - в 2024 году. При этом большая часть данного контента - свыше половины - была направлена против Украины и касалась ее лидеров, ситуации в стране, внутренней и внешней политики.