В последние недели западные страны подозревают Россию в намерении осуществить новое вторжение на территорию Украины. По словам лидеров США и НАТО, Москва концентрирует войска на украинских границах, и ее действия свидетельствуют о подготовке наступательной операции, пишет "Русская служба Би-би-си".

В ответ на подобные утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако подчеркивает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности.

По данным западных спецслужб, на границах с Украиной находятся до 100 тысяч российских военных, танки и артиллерия. Согласно их сведениям, к концу января число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тысяч человек.

На этой неделе Байден и Путин в течение двух часов обсуждали ситуацию по видеосвязи. Глава Белого дома предупредил о тяжелых последствиях, если Россия начнет наступление на Украину, президент России, в свою очередь, потребовал гарантировать, что НАТО не станет расширяться на восток.

Тем временем в Ливерпуле в субботу должна пройти встреча министров иностранных дел G7. Заседание посвящено демонстрации единства между единомышленниками и крупными экономиками "против агрессии, против агрессии в отношении Украины", заявила журналистам перед переговорами министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Трасс предупредила, что вторжение на Украину может стать "стратегической ошибкой", после которой последуют "серьезные экономические последствия". По ее словам, Британия и ее союзники должны "убедить Россию отказаться от такого курса действий".

Чего требует МИД России



В своем заявлении МИД России утверждает, что страны Запада взяли "курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений".

"Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", — заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в агрессивных действиях по целому спектру направлений — от намерения дестабилизировать ситуацию на Балканах до хакерских атак и попыток убийства политических оппонентов за рубежом. Киев и поддерживающие его западные правительства заявляют, что Москва незаконно аннексировала Крым, а затем организовала и продолжает раздувать вооруженный конфликт на востоке Украины.

В связи с нынешней ситуацией Россия опубликовала список требований, выполнение которых, по ее мнению, снизит напряженность, в том числе:

официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО;

предоставить правовые гарантии, исключающие "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России";

гарантировать, что США и другие члены НАТО не будут размещать ударные системы вооружений, создающие угрозу России, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.



Кроме того, российский МИД предлагает возобновить диалог между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО.



НАТО: Россия хочет получить сферу влияния



США и НАТО неоднократно отказывались гарантировать, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса, утверждая, что этот вопрос могут решать только сами эти государства и члены блока.

В пятницу вечером, уже после заявления МИД России, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы.

"Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина — и никто другой, — сказал Столтенберг во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе. — Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где уних есть право контроля или решения, что должны делать другие".

Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявлял, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в НАТО. "Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться", — сказал Салливан.

"Там шлагбаум"



Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что на пути страны в НАТО стоит "шлагбаум". "Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", — сказал он в интервью телеканалу "1+1".

Украина считает вступление в НАТО и ЕС своими стратегическими задачами, в 2019 году это было закреплено в украинской конституции.

На следующий день после разговора с Путиным Байден также позвонил Зеленскому и пообещал увеличить военную помощь Киеву и ввести жесткие экономические санкции против России, если она решится на наступление через украинскую границу.

Согласно заявлению Белого дома, Байден говорил в среду Путину, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

"Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент — о том, что санкции для России вещь не новая, что они применяются достаточно длительное время, но никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают", — комментировал это помощник Путина Юрий Ушаков.

Администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму 200 млн долларов, однако отложила поставки, утверждает телекомпания Эн-би-си, ссылаясь на свои источники. Задержка объясняется желанием Белого дома дать больше времени для дипломатических усилий по разрядке напряженности, рассказали телеканалу три человека, знакомые с ситуацией.

Пока неясно, что включает в себя предлагаемый пакет помощи в размере 200 млн долларов. Собеседники Эн-би-си пояснили, что Украина запросила системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты.