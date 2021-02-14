Сепаратисты в Каталонии надеются победить на выборах в парламент

На этот раз сепаратисты надеются получить абсолютное большинство, хотя опросы общественного мнения показывают, что безоговорочной победы достичь им, скорее всего, не удастся. Избирательные участки открылись в 09.00 по местному времени (11.00 мск) и будут принимать избирателей до 20.00 (22.00 мск). Правом голоса обладают порядка 5,5 млн человек.

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Эксперты прогнозируют низкую явку

Эксперты, однако, ожидают, что явка окажется низкой в связи с пандемией. Региональные власти усилили ограничения, чтобы замедлить рост числа случаев инфицирования коронавирусом после рождественских праздников.

Из 82 тыс. волонтеров, призванных оказывать помощь на избирательных участках, около 35 600 воздержались из опасений заразиться, несмотря на заверение властей, что они получат защитную экипировку. Работникам участков провели тесты на наличие антител, а сами помещения снабдили системами очистки воздуха.

Раскол в рядах сторонников независимости

Аналитики предполагают, что явка не превысит 60 процентов — не только из-за пандемии: в рядах сепаратистов наметился раскол на фоне усилившегося давления со стороны бывшего министра здравоохранения, социалиста Ильи Сальвадора, хорошо зарекомендовавшего себя во время пандемии и в условиях поддержки председателя испанского правительства Педро Санчеса надеющегося потеснить сторонников независимости.

Согласно опросам общественного мнения, "Левые республиканцы Каталонии" могут получить 19,9 процента голосов, "Вместе за Каталонию" Пучдемона — 14,6, Левая коалиция "Вместе мы можем" — 8,9 процента. Центристской партии "Граждане" прогнозируют 7,9 процента, крайне правым из "Вокс" — 6,9 процента, сепаратистской "Кандидаты за народное единство" — 6,8 процента, консерваторам из Народной партии — 5,8 процента.

Суд в Испании отстранил от должности главу Каталонии

В сентябре 2020 года Верховный суд Испании постановил, что руководитель каталонской автономии Ким Торра обязан покинуть свой пост и лишиться на полтора года права занимать должности в государственной администрации. Он также должен был заплатить штраф в 30 тыс. евро. Каталонский лидер был осужден Высшим судом справедливости Каталонии за неподчинение Центральной избирательной комиссии страны. В 2019 году он отказался выполнить распоряжение комиссии — снять с административных зданий в Барселоне плакаты в поддержку каталонских политиков, осужденных на длительные тюремные сроки за попытку отделить Каталонию от Испании в 2017 году.