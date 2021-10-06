В США группа из 17 сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, во вторник, 5 октября, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом выслать на родину 300 российских дипломатов, если РФ не увеличит число дипломатических виз для американцев, работающих в посольстве своей страны в Москве.
Увеличение числа дипломатических виз облегчило бы работу посольства США, значительно усложнившуюся после введения РФ запрета на трудоустройство в нем российских граждан, считают сенаторы. "Действия правительства РФ в отношении посольства США в Москве представляют собой риск для национальной безопасности США и существенно влияют на возможность посольства выполнять свою работу", - говорится в их обращении к Джо Байдену.
Требование создать паритет по числу дипломатов
"Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет относительно числа дипломатов США в России и российских дипломатов в США. Если такие меры не будут приняты, призываем начать выдворять дипломатов РФ, чтобы их осталось столько же, сколько дипломатов США в России", - подчеркивают авторы письма.
По подсчетам сенаторов, в настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу лишь около 100 американских.
Текст обращения опубликован на сайте комитета Сената по международным отношениям. Кроме прочих, этот документ подписали глава комитета - демократ Роберт Менендес, республиканец Джеймс Риш, а также председатель комитета Сената по разведке - демократ Марк Уорнер и вице-председатель этого органа, республиканец Марко Рубио. Как пишет онлайн-издание Axios, высылка из США 300 дипломатов РФ стала бы самой масштабной за всю историю американо-российских отношений.
Реакция РФ на призыв сенаторов США выслать российских дипломатов
МИД России отреагировал на обращение американских сенаторов к президенту США с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов. В ведомстве отметили, что авторы этого документа, по всей видимости, "добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и будут нести ответственность, если это произойдет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хочешь получать зарплату - прививайся: жители Литвы устали от ограничений и согласны с таким предложением (36)
Минздрав Литвы зарегистрировал предложение ввести...
Обязательная вакцинация некоторых работников в Литве: новый порядок может вступить в силу с 1 ноября (24)
Правительство Литвы обсуждает обязательную...
В Вильнюсе в четверг начинается отопительный сезон (51)
Этот отопительный сезон в Литве потребует от жителей...
В Литве снова фиксируется скачок заболевших коронавирусом – где ситуация хорошая, а где критическая (10)
В среду утром Департамент статистики Литвы сообщил о...
Коронавирус в Литве: 2556 новых случаев и 14 смертей (33)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2556 новых...