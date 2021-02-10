Сенаторы признали конституционным процесс импичмента Трампу

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов. 44 проголосовали против. Трампа поддержали большинство членов Республиканской партии, однако шестеро проголосовали вместе с демократами. Среди них сенатор от штата Юта Митт Ромни, который был соперником Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году. При этом, как пишут местные СМИ, данный факт не означает, что эти сенаторы впоследствии проголосуют за импичмент Трампа, для чего требуется 67 голосов.

На протяжении нескольких часов обвинители и адвокаты Трампа выступали с доводами за и против конституционности данного процесса. Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений.

Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, то после этого пройдет второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе и снова баллотироваться на пост главы государства.

Резолюция об импичменте была передана в сенат в конце января. До этого начало процедуры было одобрено в палате представителей. Поводом стало нападение сторонников бывшего главы государства на здание парламента. Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Атака на Капитолий произошла 6 января. Сторонники Трампа, несогласные с итогом президентских выборов, ворвались в здание парламента и сорвали заседание конгресса, на котором члены парламента должны были окончательно утвердить победу Джозефа Байдена. В ходе столкновения демонстрантов с полицией погибли пять человек. Трамп осудил штурм Капитолия. Ранее он призывал своих сторонников к мирному шествию к зданию парламента.