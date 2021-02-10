Сенаторы признали конституционным процесс импичмента Трампу

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов. 44 проголосовали против. Трампа поддержали большинство членов Республиканской партии, однако шестеро проголосовали вместе с демократами. Среди них сенатор от штата Юта Митт Ромни, который был соперником Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году. При этом, как пишут местные СМИ, данный факт не означает, что эти сенаторы впоследствии проголосуют за импичмент Трампа, для чего требуется 67 голосов.
На протяжении нескольких часов обвинители и адвокаты Трампа выступали с доводами за и против конституционности данного процесса. Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений.
Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, то после этого пройдет второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе и снова баллотироваться на пост главы государства.
Резолюция об импичменте была передана в сенат в конце января. До этого начало процедуры было одобрено в палате представителей. Поводом стало нападение сторонников бывшего главы государства на здание парламента. Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.
Атака на Капитолий произошла 6 января. Сторонники Трампа, несогласные с итогом президентских выборов, ворвались в здание парламента и сорвали заседание конгресса, на котором члены парламента должны были окончательно утвердить победу Джозефа Байдена. В ходе столкновения демонстрантов с полицией погибли пять человек. Трамп осудил штурм Капитолия. Ранее он призывал своих сторонников к мирному шествию к зданию парламента.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После первых послаблений премьер-министр Литвы обратилась к жителям с двумя просьбами (3)
Правительство Литвы в среду приняло решение с 15...
Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе (34)
Правительство Литвы 10 февраля одобрило план...
Официально: с понедельника в Литве откроются некоторые магазины и салоны красоты (2)
Магазины промтоваров площадью до 300 кв. м, массажные...
Министр экономики Литвы: выплаты самозанятым будут зависеть от уплаченных налогов (6)
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...
От виктимблейминга до заговора извне. Как в Беларуси реагируют на протесты в России и в чем сходство и разница реакций властей? (24)
В Беларуси и России разные поводы для протестов, но...