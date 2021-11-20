Сенатор США предложил санкции против РФ на случай вторжения в Украину

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес предложил внести в проект оборонного бюджета страны поправку, предусматривающую введение санкций против России в случае вторжения в Украину. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил портал Axios со ссылкой на текст документа.

В соответствии с поправкой, сразу после начала военных действий со стороны РФ президент Джо Байден должен будет утвердить санкции и визовые ограничения в отношении российских высокопоставленных военных и сотрудников разведки, которые "занимаются планированием или осуществлением вторжения" на территорию Украины.

Кроме того, предполагаются санкции против российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли, суверенного долга. Так, под ограничения подпадут любые компании или физлица, участвующие в планировании и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2".

Сообщения о передвижении российских войск близ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военной мощи у границ Украины. В Киеве вначале это отрицали, но потом заявили о сосредоточении около 90 тысяч солдат "возле границ" Украины и на "временно оккупированных территориях".

Издание Politico опубликовало спутниковые снимки бронетехники и самоходной артиллерии около города Ельня в 300 км от границы Украины. Профильный ресурс Janes сообщил о передислокации части техники 1-й гвардейской танковой армии РФ из Московской области на юг от Воронежа. А газета The Washington Post написала о том, что части 41-й армии не вернулись после учений "Запад-2021" в Новосибирскую область, а переместились ближе к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине".