Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

Основной причиной, как и ожидалось, стали разногласия с демократами по поводу необходимости укрепления границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики.

Пакет общей стоимостью 110 миллиардов долларов включал 61 миллиард долларов для Украины, а также средства для Израиля, помощь Газе и комплект мер по укреплению границ.

Республиканцы настаивают на том, что любая помощь Украине должна быт увязана с масштабными реформами в сфере иммиграции и пересмотра политики предоставления убежища в США.

Пакет уже включает в себя меры по обеспечению безопасности границ, но республиканцы требуют более решительных реформ в правилах предоставления убежища и контроля над иммиграцией, что осложнило переговоры с демократами.

В итоге процедурного голосования 51 сенатор проголосовал против и 49 за дальнейшее обсуждение законопроекта. Для начала его обсуждения по существу нужно было не менее 60 голосов из 100.