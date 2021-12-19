Республиканцы и демократы в Сенате США договорились вынести на голосование вопрос о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Оно пройдет уже в ближайшие недели - до 14 января. Лидер демократического большинства Чак Шумер и республиканский сенатор Тед Круз пришли к соглашению в субботу, 18 декабря.

В ходе переговоров республиканцы, настаивающие на штрафных мерах против Nord Stream 2 AG - компании-оператора трубопровода, пообещали в обмен на рассмотрение их инициативы в Сенате больше не задерживать утверждение десятков кандидатов на должности послов. Республиканцы блокировали их назначение из-за отказа администрации президента Джо Байдена вводить санкции против оператора трубопровода.

Для принятия поправки в оборонный бюджет страны на 2022 год, предусматривающей обязательные санкции в отношении Nord Stream 2 AG, понадобится 60 голосов "за" из 100. При этом высокопоставленный республиканец - советник Сената заявил Reuters, что, как он полагает, поправка Круза будет принята. Администрация США пока никак не отреагировала на соглашение.

Министр экономики ФРГ назвал "Северный поток - 2" ошибкой

Ранее в субботу министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал "Северный поток - 2" ошибкой с геополитической точки зрения и пригрозил остановкой спорного газопровода в случае российского вторжения в Украину. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал "Северный поток - 2" "сугубо частным экономическим проектом", заявив, что его ввод в эксплуатацию больше не будет решаться политически.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода, однако штрафные меры не коснулись компании-оператора Nord Stream 2 AG.