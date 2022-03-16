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Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой содержится призыв провести расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных правительством России и самим ее президентом Владимиром Путиным.
V. Putinas
V. Putinas
© AFP / Scanpix

В документе, который был внесен на рассмотрение верхней палаты сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, содержится решительное осуждение «насилия, военнных преступлений и преступлений против человечности», которые, как предполагется, совершаются российскими вооруженными силами в Украине под руководством Путина.

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В резолюции содержится призыв к Международному уголовному суду расследовать деятельность Путина, членов его Совета безопасности, а также командования вооруженных сил России на предмет совершения военных преступлений.

«Эти злодеяния должны быть расследованы на предмет выявления военных преступлений», - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, говоря о действиях российских военных в Украине.

Резолюция не имеет силы закона, однако отражает общий настрой законодателей.

Ранее в этом месяце прокурор Международного уголовного суда начал расследование возможных военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида в Украине.

Прокурор Карим Хан заявил, что он начал расследование после того, как с таким требованием обратились 39 государств-членов.

«Несколько минут назад я уведомил президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию, – заявил Хан. – Наша работа по сбору улик началась».

Хан заявил, что расследование будет рассматривать правонарушения, совершенные с ноября 2013 года, «таким образом охватывая любые прошлые и нынешние заявления о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде на любой части территории Украины и любым лицом».

Правозащитная организация Amnesty International назвала российское вторжение в Украину «преступлением агрессии» в соответствии с международным правом.

«Удары по охраняемым объектам, таким как больницы и школы, применение оружия неизбирательного действия, такого как баллистические ракеты, а также использование запрещенного оружия, такого как кассетные бомбы, могут квалифицироваться как военные преступления», – заявили правозащитники.

Президент США Джо Байден также указал на российские нарушения в Украине.

«Россия несет ответственность за разрушительные нарушения прав человека и международный гуманитарный кризис в Украине, за которым мы наблюдаем в режиме реального времени», – заявил Байден.

Вице-президент США Камала Харрис также высказалась в поддержку призывов к проведению международного расследования предполагаемых военных преступлений России на территории Украины.

Этот призыв прозвучал после сообщений о российской бомбардировке родильного дома в городе Мариуполе.

«Конечно же должно быть расследование, и все мы должны следить за происходящим», - заявила Харрис в ходе визита в Варшаву.

«Нам совершенно очевидно, что русские совершают военные преступления в Украине», - добавила она.

Бывший президент США Билл Клинтон в 2000 году подписал договор о создании МУС, но он так и не был ратифицирован Сенатом. Его преемник, Джордж Буш-младший, официально вышел из соглашения.

Ни Россия, ни Украина не являются членами МУС.

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