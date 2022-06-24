Пятнадцать республиканцев присоединились к демократам в верхней палате Конгресса и поддержали законопроект. Всего за него проголосовали 65 сенаторов, против - 33.

Законопроект принят по следам недавних громких массовых расстрелов: в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Увальде, жертвами которых стал 31 человек.

Теперь его должна утвердить Палата представителей, прежде чем закон подпишет президент Байден.

В заявлении, опубликованном после голосования, президент призвал членов палаты, как он выразился, незамедлительно проголосовать за законопроект и отправить его ему на стол.

"Сегодня вечером, после 28 лет бездействия, члены Конгресса от обеих партий собрались вместе, чтобы прислушаться к призыву семей по всей стране и принять закон, направленный на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия в нашем обществе, - говорится в заявлении президента. - Семьи в Увальде и Буффало - и слишком много прошлых трагических перестрелок - требовали действий. Сегодня мы действуем".

Спикер Нэнси Пелоси пообещала быстро провести законопроект через Палату представителей несмотря на сопротивление республиканцев: их лидер в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти призвал членов партии проголосовать против законопроекта.

"Завтра прямо с утра комитет по правилам соберется, чтобы вынести на рассмотрение этот жизненно важный закон", - сказала Пелоси после голосования.

Положения нового законопроекта, однако, далеки от того, к чему призывали многие демократы и активисты.

Что изменит закон?

Реформы включают в себя более жесткую проверку биографических данных для покупателей моложе 21 года, а также 15 млрд долларов федерального финансирования программ психического здоровья и модернизации систем безопасности в школах.

Предполагается выделение финансовых средств, чтобы побудить отдельные штаты реформировать собственное законодательство и начать изымать огнестрельное оружие у людей, представляющих опасность.

Проект закрывает одну существующую лазейку и запрещает продажу оружия осужденным за жестокое обращение с партнерами, не состоявшими с ними в браке.

"Это не панацея"

Впервые за несколько десятилетий предлагаемые реформы получили столь высокий уровень поддержки как со стороны демократов, так и республиканцев.

Ко всем 50 демократам в Сенате, в том числе наиболее консервативным членам партии, сенаторам Джо Манчину и Кирстен Синеме, присоединились и некоторые республиканцы, в том числе лидер партии в Сенате Митч Макконнелл и близкий союзник Трампа Линдси Грэм.

Множество традиционно консервативных правозащитных организаций, включая "Братский орден полиции" и Международную ассоциацию начальников полиции, также поддержали законопроект.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал: "Это не панацея от того, как насилие с применением огнестрельного оружия влияет на нашу страну, но это давно назревший шаг в правильном направлении".

Тем не менее, две трети республиканцев выступили против законопроекта. Интересно, что практически все из них, кроме двух человек, либо ранее заявляли, что не собираются переизбираться на новый срок, либо в их штатах в этом году выборов не будет.

Сенатор от Техаса Тед Круз, как считается, собирающийся выдвигаться кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году, осудил законопроект как попытку "попытаться разоружить законопослушных граждан вместо того, чтобы принять серьезные меры для защиты наших детей".

Национальная стрелковая ассоциация предсказуемо выступила против законопроекта и заявила, что он не остановит насилие.

Ранее президент Байден заявил, что новые предложения - это шаг в правильном направлении, но этого мало.

Он настаивал на более масштабных реформах, включая запрет на автоматические винтовки, применявшиеся при массовых расстрелах в Техасе и Буффало, или, по крайней мере, на повышение минимального возраста для их покупки: считается, что техасский стрелок купил две полуавтоматические винтовки через несколько дней после того, как ему исполнилось 18 лет.

Право на оружие и статистика убийств

В США самый высокий уровень смертности от огнестрельного оружия среди богатых стран мира. По данным некоммерческой исследовательской группы Gun Violence Archive, в этом году в стране более 20 900 человек погибли в результате применения огнестрельного оружия - это число включает и убийства, и самоубийства.

Однако многие в США дорожат правом на оружие, защищенным Второй поправкой к Конституции.

В последний раз значимый федеральный закон о контроле над оружием был принят в 1994 году. Он запретил производство штурмовых винтовок и магазинов большой емкости для гражданского использования, но срок его действия истек через 10 лет.

После стрельбы в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 году, в которой погибли 20 детей и шестеро взрослых, конгрессмены попытались ужесточить законодательство, но не смогли набрать нужное число голосов.

Голосование по новому законопроекту состоялось через всего несколько часов после того, как Верховный суд отменил закон штата Нью-Йорк, ограничивающий право на законных основаниях носить оружие. Это хорошая иллюстрация глубокого раскола в стране по этому вопросу.

Суд постановил, что требование властей Нью-Йорка к жителям представить уважительную причину для скрытого ношения огнестрельного оружия в общественных местах нарушает Конституцию.

Митч Макконнелл сказал, что решение суда и принятый в четверг законопроект - это две знаменательные победы.