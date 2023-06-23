Сенат США предложил считать ядерный удар по Украине нападением на НАТО

Любое применение в Украине тактического ядерного оружия (со стороны России или Беларуси) или удар по ядерному объекту с выбросом радиации неизбежно создаст прямую угрозу соседним странам-членам НАТО. А значит, подобные действия следует классифицировать как нападение на сам Альянс.