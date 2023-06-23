Сенат США предложил считать ядерный удар по Украине нападением на НАТО

Проект соответствующей резолюции представили накануне в Вашингтоне высокопоставленные сенаторы от обеих основных партий: республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, сообщают информационные агентства.
"Угроза использования Россией ядерного оружия реальна. И лучший способ сдержать эту угрозу – дать путинской России четко понять, какие последствия для нее будет иметь его применение", — заявил на презентации Линдси Грэм.
Впрочем, смысл представленной резолюции - даже если она будет одобрена обеими партиями - останется по большей части символическим: предложенный сенаторами документ носит рекомендательный характер.