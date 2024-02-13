Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

Сенат США в ходе финального голосования утром во вторник, 13 февраля, одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов (около 89 млрд евро). Законопроект был принят в верхней палате Конгресса, где большинство удерживают демократы, 70 голосами "за" при 29, проголосовавших "против", преодолев необходимый порог в 60 голосов. Среди поддержавших проект - 22 республиканца.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что этот документ "касается не только нашей национальной безопасности, не только безопасности наших союзников, но и безопасности всей западной демократии".

Зеленский поблагодарил сенаторов за одобрение пакета помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем сенаторам США, которые "поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение".