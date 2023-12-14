Сенат США одобрил рекордные расходы на оборону в $886 млрд

Проект был принят при значительной поддержке как демократов, так и республиканцев, минуя партийные разногласия по ряду социальных вопросов, которые могли затормозить процесс, передаёт Reuters. Ожидается, что Палата представителей примет проект позднее на этой неделе, затем он поступит на подпись президенту Джо Байдену .

В частности, предусмотрено продление Инициативы содействия безопасности Украины до конца 2026 года и выделение Киеву 300 миллионов долларов. Это значительно меньше - в сравнении с 61 миллиардом долларов, которые ранее запросил для Киева Белый дом. Эта сумма до сих пор не одобрена Конгрессом из-за позиции законодателей от Республиканской партии, которые увязали запрос администрации Байдена с принятием с масштабных миграционных реформ. В попытке добиться продолжения финансовой и военной помощи с визитом в США ранее на этой неделе побывал президент Украины Владимир Зеленский.