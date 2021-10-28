Сенат Италии отклонил закон об уголовном наказании за гомофобию

Проект закона предусматривал приравнивание дискриминации из-за сексуальной ориентации и идентичности к расизму. За него предлагалось ввести наказание вплоть до лишения свободы.

Осенью 2020 года законопроект поддержала нижняя палата парламента. Голосование в Сенате несколько раз откладывалось из-за отсутствия компромисса между сторонниками и противниками законопроекта. В результате партии правого толка "Лига" и "Братья Италии" инициировали тайное голосование, завершившееся победой противников запрета гомофобии.

Глава МИД Италии назвал решение Сената позором



Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал исход голосования в Сенате позором. Представитель социал-демократов Энрико Летта написал в Twitter, что противники законопроекта "хотят остановить будущее и отбросить Италию назад". "Но страна — на другой стороне. И уже скоро это станет очевидно", — добавил Летта.

