Сенат Франции проголосовал за "гарантированную свободу"на аборт

Инициатива внести в Конституцию "гарантированную свободу" на аборты шла от президента Эммануэля Макрона. Именно такой вариант в Елисейском дворце называли предпочтительным с учетом того, что администрация французского президента хотела избежать всенародного референдума на эту тему.
Президент Франции назвал голосование Сената "определяющим". "Для окончательного голосования я созову Конгресс парламента 4 марта", — сообщил Эммануэль Макрон.
Во Франции изменения в Конституцию могут быть внесены двумя способами. Инициатива может исходить из парламента. В этом случае поправки еще должны быть одобрены на всенародном референдуме.
Поправки может инициировать президент Республики: в этом случае референдума не требуется. При наличии президентской инициативы изменения в Конституцию вносятся, если проект одобрен 3/5 голосами депутатов обеих палат парламента, объединенных в Конгресс.
В том, что поправки будут одобрены, сомнений уже не остается: обе палаты парламента сделали свой выбор.
"Это огромный шаг вперед. Это защита, которую мы должны обеспечить всем женщинам. Это признание их права свободно распоряжаться своим телом", — заявил премьер-министр Габриэль Атталь.
"Есть дни, которые становятся символом политической и парламентской истории нашей страны. Сегодняшний день — из их числа", — написал глава правительства в социальной сети X.
Представители левых не могли сдержать чувств после голосования. "Мы делаем историю", — заявила депутат от партии "Непокорная Франция" Матильда Пано, которая внесла в парламент предложение о закреплении права на аборты в Конституции в ноябре 2022 года.
"Это огромная победа феминисток", — отреагировала сенаторка от партии зеленых, квир-активистка и феминистка Мелани Фогель.
Внесение абортов в Конституцию Франции — мера прежде всего символическая. Возможность проведения абортов по желанию женщины и так гарантирована французским законом. Но ее внесение в Конституцию должно усложнить потенциальные попытки ограничить право на аборт в будущем.