Сенат Франции проголосовал за "гарантированную свободу"на аборт

В том, что поправки будут одобрены, сомнений уже не остается: обе палаты парламента сделали свой выбор.

Поправки может инициировать президент Республики: в этом случае референдума не требуется. При наличии президентской инициативы изменения в Конституцию вносятся, если проект одобрен 3/5 голосами депутатов обеих палат парламента, объединенных в Конгресс.

Во Франции изменения в Конституцию могут быть внесены двумя способами. Инициатива может исходить из парламента. В этом случае поправки еще должны быть одобрены на всенародном референдуме.

Инициатива внести в Конституцию "гарантированную свободу" на аборты шла от президента Эммануэля Макрона. Именно такой вариант в Елисейском дворце называли предпочтительным с учетом того, что администрация французского президента хотела избежать всенародного референдума на эту тему.

"Это огромный шаг вперед. Это защита, которую мы должны обеспечить всем женщинам. Это признание их права свободно распоряжаться своим телом", — заявил премьер-министр Габриэль Атталь.

"Есть дни, которые становятся символом политической и парламентской истории нашей страны. Сегодняшний день — из их числа", — написал глава правительства в социальной сети X.

Представители левых не могли сдержать чувств после голосования. "Мы делаем историю", — заявила депутат от партии "Непокорная Франция" Матильда Пано, которая внесла в парламент предложение о закреплении права на аборты в Конституции в ноябре 2022 года.

"Это огромная победа феминисток", — отреагировала сенаторка от партии зеленых, квир-активистка и феминистка Мелани Фогель.