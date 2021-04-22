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В Чехии сенаторы в связи с расследованием дела о взрывах в Врбетице призвали правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге. Об этом сообщает вечером в среду, 21 апреля, чешское информационное агентство České noviny.
Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружбе с Россией
© DELFI

Соответствующую резолюцию поддержали 67 из 72 присутствовавших на голосовании сенаторов. Всего в Сенате Чехии 81 депутат.

По мнению сенаторов Чехии, произошедшие в 2014 году взрывы в Врбетице, к которым, по данным чешских властей, причастны российские спецслужбы, следует расценивать как "акт государственного терроризма", направленный против члена ЕС Чехии, а значит, и против всего Евросоюза.

"Дело Врбетицы" могут вынести на обсуждение Совбеза ООН

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В связи с этим Сенат рекомендовал правительству обсудить "дело Врбетицы" в Совете Безопасности ООН, а также внутри НАТО и ЕС и попросить союзников о поддержке. "Правительство должно использовать все возможности и инструменты, которые дает Чешской Республике членство в этих организациях", — заявили в верхней палате парламента.

Вместе с тем сенаторы после четырехчасовых прений направили правительству просьбу обнародовать информацию о взрывах в Врбетице, не подпадающую под категорию гостайны, чтобы таким образом воспрепятствовать распространению дезинформации об этом инциденте.

По мнению сенаторов, правительство должно также потребовать у России финансовой компенсации для семей жертв взрывов.

Чешский ультиматум Москве


21 апреля глава МИД Чехии Кулханек предъявил Москве ультиматум. Если 20 высланных чешских дипломатов не смогут вернуться в Россию, из Праги выдворят десятки российских дипломатов, сказал он. По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге сейчас работают 27 дипломатов и 67 технических служащих.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве "предупреждают Прагу о недопустимости вести разговор с Россией в ультимативном ключе" и что посол Чехии Витезслав Пивонька 22 апреля будет вызван в МИД РФ. "Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", — сказала Захарова.

Взрыв в Врбетице и ГРУ


По данным Чехии, сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР были причастны к мощному взрыву, прогремевшему на частном складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. В результате этого происшествия погибли два человека, а близлежащие древни пришлось эвакуировать.

Москва выдвинутые Прагой обвинения отвергает. 17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

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Deutsche Welle
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