Семьи в Японии получат миллион иен на ребёнка за переезд из Токио

Меры направлены на снижение плотности населения в столице и оживление других японских районов, страдающих от старения и сокращения населения из-за переезда молодёжи в крупные города.

Чтобы получить выплаты, семья должна переехать за пределы Токио или в его горные районы. На новом месте она должна прожить не менее пяти лет – тем, кто съедет раньше, придётся вернуть деньги.

К программе присоединились более 80% всех муниципалитетов Японии: они будут выплачивать переехавшим половину обещанной суммы. Их власти надеются, что пособие, возможности удалённой работы и изменившееся за время пандемии коронавируса отношение к качеству жизни привлекут новых жителей.

В японском правительстве рассчитывают, что к 2027 году в сельскую местность из Токио переедут порядка десяти тысяч человек.

Население Японии стремительно стареет из-за низкой рождаемости и высокой продолжительности жизни: в стране проживает более 90,5 тысяч человек, чей возраст достиг 100 лет (в 1963 году их было всего 153).