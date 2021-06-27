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Из документов следует, что британский эсминец намеренно прошел у побережья Крыма, чтобы выразить поддержку Украине. При этом не исключалась агрессивная реакция российского флота, сообщает BBC.
Секретные документы о миссии Defender нашли на остановке
© Reuters / Scanpix

Британские военные намеренно отправили эсминец Defender к побережью аннексированного Россией Крыма, чтобы продемонстрировать поддержку территориальной целостности Украины, несмотря на возможные риски, сообщила в воскресенье, 27 июня, британская медиакомпания ВВС со ссылкой на конфиденциальные документы министерства обороны страны.

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Груда промокших документов, объемом почти в 50 страниц, была найдена на автобусной остановке в графстве Кент рано утром 22 июня, то есть накануне инцидента в Черном море. Нашедший их человек передал документы редакции ВВС, попросив при этом не называть его имени. В министерстве обороны Великобритании на запрос журналистов подтвердили потерю документов, указав, что потерявший их сотрудник незамедлительно сообщил об этом.

Из документов следует, что Великобритания планировала два варианта прохода эсминца: один вблизи побережья Крыма, другой - в отдалении от него. В итоге был выбран первый вариант, чтобы продемонстрировать приверженность территориальной целостности Украины, несмотря на риск агрессивной реакции со стороны российского флота. В штате решили, что вариант прохода вдали от побережья следует отвергнуть, поскольку Россия может тогда посчитать, что Британия испугалась и признает воды Крыма российскими.

Инцидент в Черном море

Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек границу РФ в районе мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

Британское оборонное ведомство и канцелярия правительствав Лондоне в ответ заявили, что эсминец совершал мирный поход, не нарушал российской границы и обстрелу не подвергался.

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Deutsche Welle
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