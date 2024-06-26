Секретарь Совбеза Армении: „Россия захватила Нагорный Карабах“ и „вернула его Азербайджану“

„Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах“, — сказал Григорян.

По мнению секретаря армянского Совета безопасности, „без разрешения России“ не началась бы так называемая 44-дневная война осенью 2020 года. Боевые действия завершились подписанием трехстороннего соглашения между Ереваном, Баку и Москвой, согласно которому Азербайджан получил под свой контроль значительную часть Нагорного Карабаха, а в оставшейся разместили российских миротворцев.

Издание News.am приводит комментарий Григоряна об изменении внешнеполитического курса страны в последние месяцы: „Когда Армения полностью зависела от России, у нас не было войны? У нас была война. Давайте констатируем, что до сих пор мы находились в состоянии войны из-за этой существующей ситуации. Мы пытались добиться стабильности с помощью этих изменений, и мы уверены, что эти изменения принесут стабильность“.