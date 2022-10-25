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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на призыв стирать с земли украинские города.
Секретарь СНБО Украины ответил на призыв Кадырова стирать с земли украинские города
© Twitter nuotr.

«Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за независимость Ичкерии — это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы ведь не забыли…» — написал Данилов в Twitter.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что «война идет уже на территории России», а также призвал стирать с лица земли целые украинские города.

«По-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону. И надо не смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения», — сказал глава Чечни.

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