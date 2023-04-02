Программа, в частности, предполагает полный демонтаж Крымского моста, выселение российских граждан, приехавших туда после 2014 года, установку памятника "Русский военный корабль идёт на…", переименование Севастополя в "Объект №6".
По словам Данилова, новое название для Севастополя необходимо, так как город играет "определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории". "Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар", — отметил Данилов. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы.
Программа были подготовлены аппаратом СНБО при участии широкого круга экспертов, пишет Данилов.
Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в ответ на сообщение Данилова о "12 шагах по деоккупации Крыма", заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьёзно.
"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьёзно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", — отметил Развожаев в разговоре с ТАСС.
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