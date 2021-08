Инициатива предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от имеющих головной офис за пределами этой зоны.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его основная цель — облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе, "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

Poland's parliament has passed a bill that will tighten rules on foreign ownership of media houses.