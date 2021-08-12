Инициатива предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от имеющих головной офис за пределами этой зоны.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его основная цель — облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе, "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

Poland's parliament has passed a bill that will tighten rules on foreign ownership of media houses.

The bill will now go to the upper house — the Senate.https://t.co/rE7K7AB4Gg

— DW News (@dwnews) August 12, 2021

Главной жертвой изменений может стать компания TVN

По мнению целого ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery, который управлял ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. Новый закон же, в частности, предполагает, что мажоритарное владение расположенными в Польше СМИ запрещается компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но контролируются фирмами за ее пределами.

Решение парламента Польши раскритиковали в Госдепе

В Вашингтоне подвергли критике решение польского парламента. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, независимые и свободные СМИ делают демократию сильнее. "Именно поэтому мы призвали польское правительство продемонстрировать свою приверженность этим принципам", — заявил он.

Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента, Сенатом, и подписан президентом Анджеем Дудой.

Ранее председатель польского Совета министров Матеуш Моравецкий утверждал, что новый закон направлен, в первую очередь, на то, чтобы не допустить приобретение местных СМИ компаниями из Китая, России и арабских государств.