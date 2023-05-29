Сейм Латвии внезапно объявил 29 мая праздничным днем. Причина - бронза на ЧМ по хоккею

Решение было принято буквально в последний момент, около полуночи. Перед этим, по данным Delfi.lv, шли интенсивные консультации по телефону. В итоге за принятие законопроекта проголосовали 52 депутата, против не проголосовал никто, воздержались — трое.
У кого сегодня выходной?
С точки зрения закона — у всех, от кого работодатель не требует выполнять работу (точно так же, как это может быть с другими праздничными днями). Поэтому нужно уточнить у руководителя, нужно ли конкретно вам выходить на работу. Если нужно, то работодатель по закону должен компенсировать рабочий день либо дополнительным отгулом, либо доплатой (часть вторая статьи 144 Закона о труде).
До принятия Сеймом решения премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал работодателей "быть эластичными" и позволить "лучшим в мире болельщикам" поздравить хоккеистов.
Работают ли сегодня школы и детские сады?
Государственные и муниципальные — нет, частные — в зависимости от решения руководства. Решения о режиме работы детсадов и школ принимались буквально в последний момент: педагоги и родители получали сообщения в чатах поздней ночью или ранним утром.
При этом централизованные экзамены в школах проходят по расписанию. Это предусматривает отдельный пункт поправок к закону. Государственный центр содержания образования специально уточняет: централизованные экзамены состоятся, их отмена или перенос не предусмотрены.
Мэрия Риги распространило сообщение: столичные школы и детские сады не работают, однако запланированные экзамены состоятся. Все обеды автоматически отменяются, родителям не надо на платформе Pusdienlaiks отказываться от обедов.
Как будет работать общественный транспорт?
В Риге общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня, сообщает Rīgas satiksme. Одновременно за парковку транспорта не надо платить.
Поезда также будут курсировать по расписанию рабочего дня, сообщает Pasažieru vilciens.
Государственная автотранспортная дирекция сообщает, что автобусы будут курсировать по расписанию рабочего дня, а центра обслуживания клиентов в Риге, Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе будут закрыты.
Скорее всего, так же поступят перевозчики в других городах, но лучше уточнить это на сайте или в социальных сетях перевозчика.
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