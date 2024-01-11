Сейм Латвии принял окончательное решение о национализации Дома Москвы в Риге

Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы. Обязаннность юридического представительства исторически принадлежало АО Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, принадлежащего Департаменту собственности города Москвы. С 10 марта 2020 года права принадлежат представительству иностранного коммерсанта — унитарному предприятию города Москвы "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплены имущественные права на неопределенное время. Структуры обоих юридических формирований связаны напрямую с влиянием города Москвы, сказано в аннотации к законопроекту.

Аргументы в пользу национализации здания: под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в "Доме Москвы" проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности. Ликвидация "Дома Москвы", который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии.

За проголосовали 70 депутатов, против были 11 депутатов (от "Стабильности" и Глория Гревцова), избежали участия в голосовании 9 депутатов.

Департамент собственности города Москвы — структурное подразделение, находящиеся в подчинении правительства города Москвы. А правительством руководит мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, фактическим собственником "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. 25 февраля 2022 года Собянин и Путин были включены в санкционные списки ЕС и Бюро контроля за иностранным капиталом США.

21 и 22 декабря прошлого года Служба госбезопасности проводила уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы — "в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России".

Какой будет ответная реакция России?

В ходе рассмотрения законопроекта в Сейме Rietumu banka высказывал опасения о том, что национализация Дома Москвы может стать причиной возникновения проблем с активами банка в России. Однако политики, признав, что некие ответные шаги могут последовать, аргументам банка не вняли.