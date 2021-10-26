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На этой неделе комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям намерена оценить инициативу, подписанную более чем 10 000 жителей, об обязанности необоснованно невакцинированных самостоятельно покрывать расходы на лечение в связи с Covid-19, пишет Delfi.lv.
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
© DELFI.lv

Заседание комиссии назначено на 12 часов 27 октября в удаленном режиме.

На встречу приглашены автор инициативы Сандис Кравалис и представитель Министерства здравоохранения.

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv были собраны необходимые 10 000 подписей под предложением о покрытии расходов на лечение "необоснованно непривитых" пациентов с Covid-19 из их собственных средств.

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Автор инициативы Сандис Кравалис сообщил, что стоимость одной вакцины в 300-400 раз ниже стоимости лечения пациента в реанимационном отделении, и при этом лечение пациентов с Covid-19 в настоящее время оплачивают налогоплательщики. При этом он подчеркнул, что более 97% пациентов с Covid-19, поступающих в больницы с умеренным и тяжелым заболеванием, не вакцинированы. Поэтому, по его словам, "привитая часть населения не должна нести ответственность за последствия решений, принятых другими".

По его мнению, Сейму следует законодательно закрепить, что в случаях пандемии взрослые, которые отказываются от вакцины и заразятся, в данном случае Covid-19, должны нести ответственность за свое решение и покрывать хотя бы часть стоимости лечения.

Предлагаемое решение позволит снизить государственные расходы на лечение непривитых людей, а также мотивирует вакцинироваться сомневающихся, что также принесет большую косвенную выгоду, считает Кравалис.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявил, что ожидает качественного обсуждения этой инициативы в парламенте.

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