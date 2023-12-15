Сейм Латвии может запретить требовать знание русского языка при приеме на работу

Большинство парламента инициативу одобрило, но, как отмечает Служба новостей Латвийского радио, в ходе ее обсуждения состоялись содержательные дебаты: депутаты спорили и об исключениях, и о принципе защиты латышского языка в целом, пишет Rus.LSM.

"Поправки к закону предусматривают, что необоснованно требовать знания русского языка нельзя будет ни на одном этапе образования трудовых отношений. Ни в объявлениях, ни во время собеседования, ни в трудовом договоре, ни во время выполнения работы. Если, конечно, это не относится к какой-то из перечисленных групп-исключений", – сказал референт законопроекта, депутат от Национального объединения Райвис Дзинтарс.

За поправки агитировал также другой депутат Нацблока, Эдвин Шноре, которого возмутило, что русский язык в Латвии до сих пор требуют от уборщиков, мойщиков машин и представителей других подобных профессий.