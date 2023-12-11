Сейм избрал Дональда Туска премьер-министром Польши

Ранее Сейм отказал в доверии действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому из консервативной партии"Право и справедливость" (PiS): против продления его полномочий высказались 266 депутатов, в то время как за Моравецкого проголосовали 190 человек.

Ожидается, что Туск представит в парламенте свою правительственную программу уже 12 декабря, после чего ему будет вынесен вотум доверия. Затем новый кабинет может быть приведен к присяге 13 декабря, что позволит Туску присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе в конце текущей недели уже в статусе нового премьер-министра Польши.

Борьба за власть в Польше после выборов в Сейм