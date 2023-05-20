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Передача Киеву истребителей не относится к военным возможностям Германии, которая концентрируется на других видах военной помощи Украине, заявил лидер СДПГ.
Mergina šoka priešais pastatus, sunaikintus per Rusijos ataką Borodyankoje. Kijevo apylinkės, Ukraina. 2022 m. birželio 21 d.
Mergina šoka priešais pastatus, sunaikintus per Rusijos ataką Borodyankoje. Kijevo apylinkės, Ukraina. 2022 m. birželio 21 d.
© AP / Scanpix

Германия не участвует в передаче Украине истребителей и концентрируется на военной помощи другого типа, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в интервью Rheinische Post в субботу, 20 мая.

Клингбайл подчеркнул, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин был "важным знаком немецко-украинской дружбы". Он также напомнил о выделенном ранее рекордном для ФРГ пакете военной помощи Украине объемом в 2,7 млрд евро.

"Мы второй по величине донор для Украины после США. И новый пакет на 2,7 миллиарда имеет влияние в долгосрочной перспективе. Мы делаем упор на обучение, танки и противоракетную оборону. У всех разные военные возможности. Истребители в нашем случае не являются одной из них", - объяснил Клингбайль.

Большинство немцев - против поставок истребителей

Большинство граждан Германии не поддерживают поставки Украине западных истребителей, показал опрос, проведенный 17-19 мая институтом исследования общественного мнения Civey по заказу изданий медиагруппы Funke. Так, 51% респондентов ответили, что выступают против таких поставок, еще 12% заявили, что относятся к ним скептически.

Подобная позиция распространена среди сторонников всех партий, за исключением партии "Союз-90/"зеленые", 54% приверженцев которой выступили за предоставление западных истребителей Украине. Наибольший скептицизм в этом вопросе был зафиксирован у избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" (88% против) и Левой партии (76%). В социал-демократической партии против высказались 63% опрошенных, а в консервативном блоке ХДС/ХСС - 59 процентов.

"Коалиция истребителей" для Украины

На прошлой неделе Великобритания и Нидерланды сообщили, что договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины и об бучении пилотов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его визиты в европейские столицы в мае были связаны, в частности, с обсуждением поставок Украине западных истребителей. "Думаю, я также обращусь к немецкой стороне, чтобы найти здесь поддержку", - сказал он во время визита в Берлин. На вопрос о поставках Украине истребителей канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) тогда ответил, что Германия сосредоточивается на уже поставляемых системах вооружения.

США поддержат планы союзников по обучению украинских пилотов на истребителях F-16

Накануне стало известно, что США также поддержат планы по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства. По данным СМИ, процесс обучения будет проходить в Европе, начнется, вероятно, в ближайшие недели и продлится несколько месяцев.

"По мере того, как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько", - сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на полях саммита лидеров стран "большой семерки" (G7) в Хиросиме. На саммите, для участия в котором в субботу в Японию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, также будет обсуждаться вопрос о поставках истребителей.

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Deutsche Welle

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