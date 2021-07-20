Вашингтон и Берлин уже в ближайшие дни могут достигнуть соглашения, которое позволит преодолеть споры в вопросе строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). Об этом сообщило вечером в понедельник, 19 июля, агентство Reuters со ссылкой источники, ознакомленные с ходом переговоров.

"Мы ожидаем, что этот диалог позволит найти решение уже в ближайшие несколько дней", подчеркнул один из собеседников, положительно охарактеризовав течение процесса. По словам второго собеседника, подобный сценарий будет предполагать, что очередные штрафные меры США в отношении проекта, утверждение которых пока приостановлено, так и не вступят в силу.

По данным Reuters, в рамках сделки США и Германия планируют внести "большой вклад" в повышение энергобезопасности Украины. Других подробностей агентство не привело.

"Академик Черский" покинул воды Дании

Ранее стало известно, что российское трубоукладочное судно "Академик Черский" ("АЧ"), используемое при строительстве газопровода "Северный поток - 2", покинуло воды Дании в ночь на 19 июля. В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщили, что "АЧ" уложит "участок в 2,6 км второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии".

Меркель подчеркивала важность сохранения транзита газа через Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) говорил DW, что "в последние недели была проведена большая подготовительная работа" для согласования позиций Берлина и Вашингтона. "Думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства 13 июля.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время визита в американскую столицу позднее указала на важность сохранения транзита газа через Украину и после введения "Северного потока - 2" в эксплуатацию.