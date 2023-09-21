Считавшуюся вымершей рыбу с лапками случайно обнаружили спустя 20 лет

Женщине сначала показалось, что существо похоже на жабу, однако при близком рассмотрении она поняла — это рыба. Биологи опознали находку как рыбу семейства брахионихтиевых. Этот вид обитает в прибрежной зоне австралийского штата Тасмания. Рыбы используют брюшные плавники в качестве лап: так животные перемещаются по дну океана в поисках пищи.

Примечательно, что последний раз рыб с лапками видели более 20 лет назад. По словам биолога Карли Дивайн, ученые несколько лет назад предпринимали безуспешные попытки найти оставшихся в живых рыб.

Примерно в конце 1980-х популяция рыб с лапками разделилась на девять отдельных видов. Специалисты уверены, что во всем мире осталось не более двух тысяч необычных особей.