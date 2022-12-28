Служба безопасности Украины(СБУ) заявила об аресте имущества российского бизнесмена Алишера Усманова стоимостью в 2 миллиарда гривен (50,9 млн евро). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, опубликованном во вторник, 27 декабря.
По данным СБУ, на территории ряда морских портов Украины обнаружены "подпольные склады", где хранилось более 160 тысяч тонн экспортной железной руды. Это сырье принадлежит одной из компаний Усманова. "По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России", — заявили в СБУ.
Это сырье будет передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В заявлении СБУ говорится, что в стране продолжаются "комплексные мероприятия для выявления всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины".
С начала российского вторжения в Украину миллиардер Усманов находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Японии, Канады и других стран.
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