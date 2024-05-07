СБУ заявила, что предотвратила убийство Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны

По заявлению СБУ, планировалось убийство Зеленского, а также главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главы СБУ Ивана Малюка.
В рамках операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, которое отвечает за безопасность президента.
"Одним из заданий агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а позже его убить", — пишет СБУ в своем телеграм-канале.
Как утверждает СБУ, Буданова планировали убить до Пасхи, и план покушения был таким: "сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию", а затем "по координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар".
За этим должен был последовать удар дрона по людям, которые остались на месте поражения, а также еще один ракетный удар.
В сообщении СБУ сказано, что вооружение для некоего российского агента "обеспечил полковник УГО [управления государственной охраны - Ред.], который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90".
Спецслужба также опубликовала фотографии с перепиской предполагаемого российского агента и изъятым оружием и боеприпасами.
Российские власти пока не комментировали утверждения СБУ.