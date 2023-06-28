28 июня 2023 г. 17:59

СБУ задержала корректировщика ракетного удара России по Краматорску

 
ru.DELFI.lt
Atakuotas Kramatorskas
Atakuotas Kramatorskas
ФОТО: Scanpix / Reuters

Контрразведка Службы безопасности Украины “по горячим следам” задержала агента спецслужб России, который скорректировал ракетный удар РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня, сообщил глава СБУ Василий Малюк.

В пресс-службе СБУ сказали, что подозреваемый является агентом Главного разведуправления Вооруженных Сил РФ.

27 июня он получил задание выяснить, работает ли кафе и зафиксировать наличие посетителей, отмечают в СБУ. Далее он совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. А после этого переслал файл военной разведке РФ.

“Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди”, - говорят в СБУ.

По данным следствия, агентом РФ является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

“Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения “активировали” и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске”, - сообщили в службе.

Также, по данным СБУ, он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданских.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по кафе в Краматорске вчера, 27 июня. Количество погибших по состоянию на 17.00 сегодня составляет 11 человек, в том числе трое детей. Ранены еще 56 человек. Там продолжаются поисково-спасательные работы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии