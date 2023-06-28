СБУ задержала корректировщика ракетного удара России по Краматорску

В пресс-службе СБУ сказали, что подозреваемый является агентом Главного разведуправления Вооруженных Сил РФ.

27 июня он получил задание выяснить, работает ли кафе и зафиксировать наличие посетителей, отмечают в СБУ. Далее он совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. А после этого переслал файл военной разведке РФ.

“Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди”, - говорят в СБУ.

По данным следствия, агентом РФ является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

“Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения “активировали” и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске”, - сообщили в службе.

Также, по данным СБУ, он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданских.