СБУ выявила информаторов, которые навели российскую ракету на село Гроза

 
Deutsche Welle
Hroza
Hroza
ФОТО: Reuters / Scanpix

Сотрудники Службы безопасности Украины "по горячим следам" установила личности двух информаторов, которые скорректировали удар российской ракетой "Искандер-М" по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей: 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба до июля 2022 года служили в местной полиции.

Как выяснилось, еще во время оккупации поселка военными силами РФ оба мужчины согласилась на сотрудничество с россиянами и получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области", утверждают в СБУ. Перед самым освобождением региона украинскими военными оба брата бежали в Россию.

В результате ракетной атаки на село Гроза погибло 53 человека, среди них - 6-летний мальчик. На основании собранных доказательств следователи СБУ перевели обоих фигурантов в статус подозреваемых согласно статьям УК Украины.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии