СБУ выявила информаторов, которые навели российскую ракету на село Гроза

Злоумышленниками оказались двое местных жителей: 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба до июля 2022 года служили в местной полиции.

Как выяснилось, еще во время оккупации поселка военными силами РФ оба мужчины согласилась на сотрудничество с россиянами и получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области", утверждают в СБУ. Перед самым освобождением региона украинскими военными оба брата бежали в Россию.