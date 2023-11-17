СБУ возбудила дело против Ирины Фарион, она уволена с работы. Чем известна филолог, критиковавшая русскоязычных военных ВСУ

Скандал из-за слов теперь уже бывшей сотрудницы Национального университета «Львовская политехника» начался после ее интервью, в котором она резко раскритиковала украинских военнослужащих, которые продолжают общаться на русском языке, заявив, что «не может назвать их украинцами».
А потом, когда ее слова вызвали волну общественного осуждения на всех уровнях, опубликовала письмо в свою поддержку, якобы написанное крымским студентом. При этом экс-депутат не скрыла его персональные данные.
Впоследствии появилась информация, что этого человека разыскали в Крыму российские силовики.
«СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается», — говорится в заявлении СБУ.
СБУ открыла производство по четырем статьям Уголовного кодекса:
О нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.
В связи с оскорблением чести и достоинства военнослужащего.
О нарушении тайны переписки, телефонных разговоров или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер.
О нарушении неприкосновенности частной жизни.
Если в начале недели собеседник Украинской службы Би-би-си в СБУ указывал, что намерений реагировать на высказывания Фарион не было, то после последних событий сказал: «С этим уже надо было что-то делать».
В то же время собеседник отметил, что пока нет достоверных данных, действительно ли существует крымский студент, который якобы написал Фарион, и действительно ли его преследует российское ФСБ.
По его словам, эту информацию сейчас изучают украинские спецслужбы.
В среду вечером стало известно, что Фарион уволена из своего университета. По данным украинских СМИ, причиной стало совершение «аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».
До этого с требованием уволить Фарион выступили несколько сотен студентов Национального университета «Львовская политехника», где преподавала филолог.
Лучше всего партия «Свобода» выступила на парламентских выборах 2012 года (за список националистов тогда проголосовали около 10% избирателей, и Фарион на некоторое время стала депутатом Рады).
В 2014 году эту политическую силу поддержали меньше 5% участников внеочередных выборов, что не позволило ей войти в парламент.
В 2020 году за «Свободу» было подано лишь чуть более 2% бюллетеней.
Высказывания Ирины Фарион о языке вызывали скандалы неоднократно, но на этот раз, вероятно, впервые за более чем 20 лет своей политической деятельности, она столкнулась с общественным возмущением такого масштаба.
Поводом стали слова, сказанные в одном из последних интервью об украинских военных, которые продолжают общаться на русском языке.
«Если нет дисциплины, то это не армия, это сброд… — заявила она. — Я не могу назвать их украинцами, если не говорят на украинском языке, то пусть назовут себя русскими».
Студенты «Львовской политехники» провели массовые акции с призывами уволить преподавательницу, а органы студенческого самоуправления призвали правоохранительные органы проверить ее заявления на предмет нарушения статьи об «оскорблении чести и достоинства военных ВСУ».
14 ноября к главному корпусу «Львовской политехники» пришло несколько сотен студентов с требованием уволить Фарион из университета из-за ее слов о военных и из-за истории со студентом из Крыма.
Они держали плакаты «Фарион — долой», «Ирина Фарион позорит Украину», «Фариоff» и скандировали «Долой Фарион».
К студентам вышли представители «Львовской политехники» и пригласили их представителей в администрацию.
Но Фарион от своих слов не отказалась — наоборот, продолжила призывы бороться с русскоязычными в своем телеграм-канале и публиковать посты людей, которые выступили в ее поддержку. Из-за этого скандал разгорелся с новой силой.
8 ноября политик выложила в соцсетях письмо якобы от крымского студента, который также горячо поддержал ее заявления.
При этом она не скрыла его персональных данных. Она отказалась сделать это даже после того, как многочисленные подписчики начали просить ее скрыть имя и другую информацию о студенте, для которого такая публичность могла бы быть опасной.
А уже 13 ноября в крымских пророссийских телеграмм-каналах «искренне поблагодарили» за информацию «госпожу Фарион» и сообщили, что к юноше уже пришли из ФСБ.
В сети обнародовали видео, где этот человек на камеру на фоне флага РФ говорит, что с ним «провели интеллигентную беседу» и что он «полностью отказывается от своих взглядов, потому что понимает, что был неправ».
Но развитие истории вызвало еще большее возмущение в сети.
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева пообещала, что лично намерена принять меры, чтобы привлечь «гражданку Фарион» к ответственности.
«Это низость и преступление, выкладывать на всеобщее обозрение сообщения, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории», — заявила Ташева.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в СБУ из-за разглашения конфиденциальной информации. Отметив, что, по его информации, написавшим Фарион юношей уже занимается «Центр борьбы с экстремизмом» МВД России.
Аналогичное депутатское обращение в СБУ направил депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский.
Фарион 14 ноября заявила, что хочет обратиться в СБУ после скандала с обнародованием данных студента из Крыма.
Фарион заявила, что обвинения якобы из-за нее задержали «какого-то студента» — «очередная провокация».
«Господа, не ведитесь на гэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Кроме того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем победить врага внутри страны», — написала она.