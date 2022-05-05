Шарий - известный украинский блогер, который неоднократно критиковал власти Украины во время войны.
"Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неизбежно", - заявили в СБУ.
По мнению следователей ведомства, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. "Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", - считают в СБУ.
Представители Шария пока не прокомментировали сообщение о задержании.
27 января 2022 года высший административный суд Литвы окончательно отказал подозреваемому в госизмене Украины блогеру Анатолию Шарию в статусе политического беженца. Решение обжалованию не подлежит.
Отмечалось, что еще в 2015 году миграционная служба при МВД Литвы инициировала процедуру аннулирования статуса беженца, предоставленного блогеру. Тот утверждал, что такой запрос через неофициальные каналы подал украинский президент литовскому главе.
Потом в МВД страны пришли к выводам, что присутствие Шария в Литовской республике угрожает нацбезопасности. Правоохранительные органы запретили ему въезд в страну.
Статус политического беженца Литвы Шарий получил в 2012 году. Он утверждал, что проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него возбудили ряд сфабрикованных дел.
Этому предшествовал конфликт Шария в киевском McDonald's, в ходе которого журналист выстрелил в посетителя. Полиция тогда открыла дело по статье о покушении на жизнь человека.
В феврале 2021 года украинские правоохранители сообщили Анатолию Шарию подозрение в госизмене. Блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, уточнили в СБУ.
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