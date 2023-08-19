СБУ раскрыла детали подрыва Крымского моста осенью 2022 года

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью украинскому новостному порталу New Voice, обнародованном в субботу, 19 августа, рассказал, как его спецслужбе удалось организовать взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. По словам Малюка, разработкой и реализацией плана занимались лишь он и два его доверенных сотрудника. Первоначально рассматривались различные варианты операции, в том числе с использованием железнодорожной части моста, но в итоге был выбран вариант с грузовиком, начиненным взрывчаткой, сообщил глава СБУ.

Чтобы провезти взрывчатку на мост, в СБУ решили обмотать ее целлофановой пленкой, рассчитав все так, чтобы таможенные сканеры не смогли выявить взрывчатое вещество, рассказал Малюк. В итоге получились большие рулоны пленки, выглядевшие, как "абсолютно гражданский груз". Этими рулонами забили целый контейнер, а их суммарный вес в тротиловом эквиваленте составлял 21 тонну.