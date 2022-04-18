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Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой задержанный украинский политик Виктор Медведчук произносит 30-секундное обращение к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.
Per specialią operaciją sulaikytas „būsimas“ Ukrainos premjeras Medvedčukas
Per specialią operaciją sulaikytas „būsimas“ Ukrainos premjeras Medvedčukas

"Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя", - говорится в публикации, сопровождающей видеозапись.

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С мая 2021 года Медведчук, который приходится кумом Путину, находился под домашним арестом в Украине по делу о госизмене. Вскоре после вторжения России в Украину Медведчук сбежал из-под ареста.

12 апреля политика задержали сотрудники СБУ. По данным украинских властей, он планировал пересечь границу под видом военнослужащего, а потом сбежать в Россию.

О готовности Киева обменять Медведчука, ранее заявлял Владимир Зеленский.

В Кремле заявляли, что не видят возможности обмена Медведчука на пленных украинских военнослужащих, поскольку он не гражданин России и не имеет отношения к военным действиям России в Украине.

Жена Медведчука Оксана Марченко ранее обращалась к Зеленскому, Путину и турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой освободить политика. Она убеждена, что ее мужа преследуют по политическим мотивам. По ее словам, он не покидал территорию Украины и не нарушал украинских законов.

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bbcrussian.com
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