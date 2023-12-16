СБУ объявила в розыск патриарха Кирилла

В начале ноября 2023 года СБУ сообщила о вынесении подозрения Гундяеву по трем статьям УК Украины: посягательство на территориальную целостность страны, ведение агрессивной войны, а также отдельно введенной в 2022 году в украинский УК статье об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и восхвалении ее участников.

Объявление Украиной патриарха Кирилла в национальный розыск может предшествовать передаче соответствующего запроса в международные розыскные органы.

Патриарха Кирилла - в карточке украинского МВД он записан под своим гражданским именем Гундяев Владимир Михайлович - обвиняют по двум пунктам. Речь идет о части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия, - а также части 2 статьи 437 УК Украины - "Ведение агрессивной войны". В совокупности наказание по обеим статьям может составлять до 30 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Информация об этом появилась в базе данных украинского МВД в пятницу, 15 декабря.

Последняя статья не была указана при объявлении патриарха в розыск.

Как отмечала СБУ, глава РПЦ пропагандирует позицию российских властей, используя для этого видеопроповеди, комментарии официальным российским СМИ, публикации на сайте Патриархии, а также религиозные общины в России и представителей УПЦ (Московского патриархата) в Украине. В частности, в марте 2022 года Кирилл благословил главу Росгвардии Виктора Золотова на войну, в конце февраля 2023 года он оправдал оккупацию востока Украины.

Патриарх Кирилл с самого начала вторжения РФ в Украину одобрил войну

Высказывания главы РПЦ, ставшего одним из первых приближенных Путина, публично поддержавших полномасштабную войну РФ против Украины, не раз критиковали представители церквей других стран.