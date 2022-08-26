Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110) и оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2).
"Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей", - говорится в сообщении СБУ.
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