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Служба безопасности Украины заявила, что собрала "безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, замначальника войск Росгвардии Чечни Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" Росгвардии Хусейна Межидова.
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
© Reuters / Scanpix

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110) и оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2).

"Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей", - говорится в сообщении СБУ.

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Deutsche Welle
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