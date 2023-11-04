СБУ обвинила главу РПЦ в оправдании российской агрессии

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл стал подозреваемым по делу об оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе РПЦ, говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 4 ноября, на сайте СБУ.

Патриарха Кирилла подозревают по трем статьям УК Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; и планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

СБУ и Офис генерального прокурора собрали в отношении главы РПЦ доказательную базу, согласно которой он способствовал вооруженной агрессии России против Украины и отрицал военные преступления российских солдат, говорится в заявлении. Как утверждает следствие, Кирилл входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.