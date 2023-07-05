Сбитый "Боинг": На Иран подан иск в Международный суд ООН

Великобритания, Украина, Швеция и Канада во вторник, 4 июля, подали совместное заявление о возбуждении дела против Ирана в Международный суд ООН, говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда. Заявление подано в связи с крушением украинского авиалайнера, которое произошло 8 января возле Тегерана.

На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, спастись не удалось никому. В списках погибших - 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины и 10 граждан Швеции, а также несколько пассажиров из других государств (включая 3 граждан ФРГ).

В заявлении отмечается, что Иран "не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами", а также "не принял всех практических действий для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции".