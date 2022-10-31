На севере Молдовы упала сбитая украинскими военными российская ракета, заявило МВД в Кишиневе. "Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", - указала в понедельник, 31 октября, пресс-служба молдавского ведомства.
Район падения ракеты оцеплен, на месте работают следователи, сообщается далее. В ведомстве напомнили, что утром того же дня в граничащих с Молдовой областях Украины была объявлена воздушная тревога. МВД Молдовы сослалось на данные украинских властей о том, что россияне атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины, находящуюся в 10 км от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет, отмечается далее.
Молдавский населенный пункт Наславча расположен непосредственно рядом с Винницкой областью, граница проходит через реку Днестр.
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