На севере Молдовы упала сбитая украинскими военными российская ракета, заявило МВД в Кишиневе. "Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", - указала в понедельник, 31 октября, пресс-служба молдавского ведомства.

Район падения ракеты оцеплен, на месте работают следователи, сообщается далее. В ведомстве напомнили, что утром того же дня в граничащих с Молдовой областях Украины была объявлена воздушная тревога. МВД Молдовы сослалось на данные украинских властей о том, что россияне атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины, находящуюся в 10 км от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет, отмечается далее.

Молдавский населенный пункт Наславча расположен непосредственно рядом с Винницкой областью, граница проходит через реку Днестр.

Представители министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отреагировали на обломки российской ракеты, которые упали на севере страны. Дипломаты назвали новые удары РФ по Украине вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы.

"Эти нападения, еще более обостряющие ситуацию в плане безопасности, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", — говорится в заявлении.